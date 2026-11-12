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П'ятеро людей поранені внаслідок стрільби неподалік Білого дому у Вашингтоні – ЗМІ

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П'ятеро людей були поранені внаслідок стрільби неподалік Білого дому у Вашингтоні, повідомило Associated Press (AP News).

"П'ятеро людей отримали вогнепальні поранення рано вранці в четвер у престижному районі Вашингтона, округ Колумбія, недалеко від Білого дому, повідомили поліція", – йдеться у повідомленні AP News на сайті у четвер.

Стрілець не був спійманий, а місця стрілянини залишаються незрозумілими, повідомила речниця поліцейського департаменту. Інших подробиць наразі немає.

Поліція закликала людей уникати району, де розташовані фітнес-центр VIDA, єпископальна церква Святого Луки та житлові будинки, а також супермаркет Whole Foods. Значна частина кварталу була оточена. Школи поблизу місця події були заблоковані.

Вулиці навколо району також були перекриті під час масованого реагування поліції. Федеральне бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами заявило, що направило на місце події агентів для надання допомоги.

Як зазначило видання, на початку серпня 2025 року колишній співробітник Департаменту ефективності уряду президента Дональда Трампа зазнав нападу рано в неділю вранці в районі Логан-Серкл групою підлітків, які намагалися викрасти його та жінку з машини, повідомила влада. Через кілька днів Трамп виконав свою погрозу обійти місцеву владу та запровадив прямий федеральний контроль над містом, відправивши сотні бійців Національної гвардії для зменшення злочинності. Це розгортання триває й донині.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#стрілянина #вашингтон #білий_дім
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