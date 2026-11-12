Глава Nvidia Дженсен Хуан залишає компанію на тлі скандалів

Дженсен Хуан пішов із посад головного виконавчого директора та президента Nvidia Corp., а також залишив раду директорів компанії на тлі нещодавніх скандалів.

Тимчасово обов'язки генерального директора виконуватиме головний фінансовий директор Колетт Кресс, повідомили в компанії.

Главою ради директорів буде Харві Джонс, який раніше очолював компанію Synopsys Inc. До цього голови в раді директорів Nvidia не було, зазначає Bloomberg.

Рада директорів виробника мікросхем розпочала внутрішнє розслідування зв'язків Хуана із підприємницею китайського походження, яку підозрюють у співпраці з розвідкою КНР. Як пишуть ЗМІ, метою підприємниці на ім'я Еліс було обійти заборону на постачання передових чипів до Китаю.

The New York Times повідомила, що у Хуана був ще один позашлюбний роман – з однією зі співробітниць керівного складу, яка перебувала в його прямому підпорядкуванні. За інформацією видання, йдеться про віцепрезидента Nvidia Кімберлі Павелл, яка відповідала за бізнес у сфері охорони здоров'я.

Хуан володіє близько 3,6% акцій Nvidia, як четвертий за величиною акціонер компанії.