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Глава Nvidia Дженсен Хуан залишає компанію на тлі скандалів

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Дженсен Хуан пішов із посад головного виконавчого директора та президента Nvidia Corp., а також залишив раду директорів компанії на тлі нещодавніх скандалів.

Тимчасово обов'язки генерального директора виконуватиме головний фінансовий директор Колетт Кресс, повідомили в компанії.

Главою ради директорів буде Харві Джонс, який раніше очолював компанію Synopsys Inc. До цього голови в раді директорів Nvidia не було, зазначає Bloomberg.

Рада директорів виробника мікросхем розпочала внутрішнє розслідування зв'язків Хуана із підприємницею китайського походження, яку підозрюють у співпраці з розвідкою КНР. Як пишуть ЗМІ, метою підприємниці на ім'я Еліс було обійти заборону на постачання передових чипів до Китаю.

The New York Times повідомила, що у Хуана був ще один позашлюбний роман – з однією зі співробітниць керівного складу, яка перебувала в його прямому підпорядкуванні. За інформацією видання, йдеться про віцепрезидента Nvidia Кімберлі Павелл, яка відповідала за бізнес у сфері охорони здоров'я.

Хуан володіє близько 3,6% акцій Nvidia, як четвертий за величиною акціонер компанії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#глава #відставка #nvidia #сша
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