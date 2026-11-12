СБУ: 15 років тюрми отримав блогер-агент РФ, який наводив удари по Краматорську

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, якого СБУ викрила у липні цього року на коригуванні обстрілів Краматорська.

"Встановлено, що наведенням ударів по райцентру займався місцевий блогер, який працював на російську воєнну розвідку. Для виконання ворожих завдань зрадник використовував два власні Телеграм-канали, де закликав майже пів тисячі підписників "зливати" місця дислокації оборонців Донеччини", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За даними відомства, паралельно з цим зловмисник під виглядом поїздок на дачу об'їжджав прифронтову місцевість, щоб виявити і передати ворогу координати українських військ.

Як з'ясувало розслідування, фігурант позначав потенційні "цілі" на гугл-картах та зберігав їхні скріншоти на своєму смартфоні.

Крім цього, як зазначають в СБУ, він поширював на власних інформресурсах фейки про Сили оборони та оперативну обстановку на східному фронті. "У такий спосіб зрадник намагався схилити своїх підписників до публікації геолокацій українських захисників", – уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували його злочини, завчасно убезпечили пункти базування Сил оборони в районі Краматорська і затримали агента за місцем проживання.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.