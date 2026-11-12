Україні потрібно з'ясувати деталі можливого гуманітарного коридору з Костянтинівки – радник президента

Українській стороні необхідно з'ясувати деталі можливої організації гуманітарного коридору з Костянтинівки Донецької області, оскільки РФ може використати таку операцію для перекидання техніки та ротації військових, заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Враховуючи, що в Олешки вони (Росія – ІФ-У) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з'ясувати всі деталі", – сказав Литвин у відповідь на запитання журналістів у четвер.

Раніше Володимир Путін запропонував поширити на Костянтинівку Донецької області досвід організації гуманітарної місії в Олешках Херсонської області.