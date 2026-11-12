Уряд наразі вирішив не розкривати дані про чисельність населення через їх чутливість – голова Держстату

Кабінет міністрів України в умовах повномасштабної агресії РФ вирішив не розкривати статистичні дані щодо чисельності населення, бо вони є чутливими як з точки зору оцінки обороноздатності та мобілізаційного потенціалу країни, так і кращого розуміння ворогом болючих місць з інфраструктурної, соціальної точки зору та можливості використати ці дані для інформаційно-психологічних спецоперацій, повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук

"В умовах воєнного стану урядом наразі прийнято рішення ці дані не розкривати, але ми сподіваємося, що буде знайдений певний консенсус: наприклад, щодо розкриття цих даних у розрізі країни загалом, але не у розрізі регіонів. Дуже хочеться знайти цей баланс між чутливістю, сенситивністю цієї інформації і інтересом та потребами в її розкритті", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Макарчук висловив особисту позицію, що актуальні демографічні дані потрібні не лише для задоволення суспільного інтересу, але і для планування діяльності держави та спілкування з міжнародними партнерами, діяльності бізнесу.

"Ми мали розмову з мобільними операторами кілька тижнів назад, які за ліцензійними вимогами мають забезпечити покриття населених пунктів з населенням понад 2 тис. людей. Але виникає запитання – на яку дату брати оцінку чисельності населення?" – навів він приклад.

Фахівець зауважив, що від оцінки чисельності населення залежить й перебування України в тій чи іншій категорії країн, бо ВПП на душу населення - дуже поширений показник такої класифікації. Ідеться як про можливість претендувати на певні проєкти міжнародної допомоги, так і про розрахунки внесків країн у певні міжнародні організації, додав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ввечері 11 листопада задовольнив заяву Макарчука про відставку.

У оприлюдненому Держстатом минулого тижня дашборді "Основні показники соціально-економічного розвитку України" досі вказана чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня 2022 року на рівні 41 млн 167,34 тис.

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи НАН України Елла Лібанова влітку цього року заявила про спільну оцінку Держстату та Інституту демографії на рівні 29 млн плюс-мінус 300-500 тис., за даними трьох провідних мобільних операторів та різних державних реєстрів.

Загальний перепис населення в Україні востаннє відбувся у грудні 2001 року. За його результатами загальна кількість населення становила 48 млн 457 тис. осіб.