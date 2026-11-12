Рада ратифікувала угоду про приєднання України до Космічної програми ЄС та компонента Copernicus

Верховна Рада у четвер ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь держави в Космічній програмі ЄС (законопроєкт №0373).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ратифікація угоди, підписаної 9 квітня 2025 року у Брюсселі, створює правові підстави для приєднання України як асоційованої країни до компонента "Copernicus", а також підкомпонентів "Події космічної погоди" і "Навколоземні об'єкти" компонента "Космічна ситуаційна обізнаність" Космічної програми Союзу.

Очікується, що участь у програмі сприятиме розвитку співробітництва між Україною та ЄС у космічній галузі та нарощуванню компетенцій у сфері дистанційного зондування Землі і спостереження за космічними об'єктами. Отримані дані використовуватимуться для ухвалення управлінських рішень і моніторингу у сферах безпеки й оборони, цивільного захисту, сільського господарства, захисту енергетичних мереж та зв'язку, транспорту, інфраструктури й екології.

Приєднання до спільної для країн ЄС програми також відкриває доступ до фінансування заходів з боку Європейської комісії. Водночас участь України в Космічній програмі Союзу не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету, оскільки угода містить протокол про зупинення сплати Україною фінансового внеску на період 2021-2027 років у зв'язку з триваючою збройною агресією РФ.

Угода набере чинності з дати обміну дипломатичними повідомленнями між сторонами про завершення всіх необхідних внутрішніх процедур.