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Зеленський обговорив з Алієвим Drone Deal і підтримку української енергетики й логістики

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію Drone Deal, масштабування замовлень на українське озброєння та можливість підтримки української критичної інфраструктури й логістики напередодні зими.

"Розпочав роботу в рамках саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні із зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Відносини між нашими країнами розвиваються, і ми обговорили пріоритетні напрями співпраці. Передусім – Drone Deal. Є укладені контракти, працюємо, щоб масштабувати замовлення", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також сторони обговорили присутність азербайджанського бізнесу в Україні, ситуацію та виклики в енергетиці й транспортній системі через безперервні атаки Росії.

"Подякував за допомогу, яку ми вже отримали. І будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим", – зазначив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#азербайджан #підтримка #зеленський
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