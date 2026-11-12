ЄС у питанні безпеки представляє Каллас та Кошта, хто представляє ЄС у переговорах з РФ та Україною – росіян не має хвилювати

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що Європу у питаннях архітектури безпеки представляє вона та президент Європейської ради Антоніу Кошта, що визначено угодами, хто буде представляти ЄС на переговорах з Росією та Україною – росіян не має хвилювати.

Про це Високий представник сказала у четвер в Дубліні, прибувши на засідання Європейської політичної спільноти, відповідаючи на запитання про те, чи погодиться вона приєднатися до президента Європейської ради Антоніу Кошта "та інших людей" в разі, якщо їм буде доручено представляти Європейський союз на переговорах з РФ та Україною щодо миру.

Вона нагадала, що це питання обговорювалося "ще в червні 2024 року, оскільки було зрозуміло: коли ми обираємо осіб, які представлятимуть Європу, слід враховувати, що протягом наступних п'яти років відбуватимуться й переговори з Росією". "Саме тому було обрано саме цих трьох людей". При цьому Каллас не уточнила, яких саме людей вона має на увазі.

Торкаючись питання саме архітектури європейської безпеки, Високий представник наголосила, що то "тут усе чітко визначено угодами". "Європу в питаннях безпеки представляють Антоніу Кошта, а також Високий представник-віцепрезидент (Європейської комісії – посада Каллас має саме таку назву – Високий представник-Віце-президент Європейської комісії = ІФ-У). Лідери, звісно, можуть вирішити інакше й знову повернутися до обговорення цього питання, що завжди непросто, або ж ми можемо просто дотримуватися домовленостей, досягнутих у 2024 році", – пояснила вона.

Коментуючи на прохання журналістів заяви росіян щодо представників ЄС на переговорах, Каллас сказала: "Чому нас має хвилювати те, що росіяни кажуть про наших представників? Чи ми якось коментуємо їхніх представників – хто має представляти їх? Зрештою, кожен має право обирати власних представників".

Її також запитали, чому "Європа повинна мати лише одне місце за столом переговорів, тоді як американці мають більше". "Гадаю, важливо, щоб ми були присутні за цим столом. Звісно, там є великі країни – так звана "група E3", – але питання також у тому, хто саме представляє Європейський Союз. Втім, не думаю, що це головне", – пояснила Високий представник свою позицію.

На її переконання, "варто зосередитися на суті". "Тут я хочу ще раз наголосити на тому, що я вже пропонувала: ми обговорили з міністрами закордонних справ країн ЄС наші ключові інтереси щодо Росії. Ми підготували відповідний документ і маємо вимагати від Росії поступок, на яких наполягаємо. Адже проблема зовсім не в тому, що в нас недостатньо угод із Росією, проблема в тому, що Росія просто їх не виконує. Як нам гарантувати, що цього разу вони їх дотримаються? А щодо американців – вони представляють інтереси США. Європейці відстоюють європейські інтереси", – деталізувала Каллас.

Високий представник також нагадала послідовну позицію Європейського Союзу, що у питанні переговорів з РФ щодо миру для України та архітектури безпеки в Європі "потрібна правильна послідовність дій". "Спершу – припинення вогню, щоб справді зупинити бомбардування цивільного населення; потім – переговори щодо мирної угоди; і лише після цього можна говорити про мир чи безпеку", – констатувала вона.

Високий представник також вказала, що у питанні архітектури безпеки в Європі "така архітектура вже існує". "Вона зафіксована в низці документів. Згадайте Гельсінський заключний акт, Паризьку хартію чи меморандум; у цих документах Росія також погодилася з європейською архітектурою безпеки. Проблема полягає в тому, що Росія не дотримується цих домовленостей. Тому зараз головна увага має бути зосереджена на тому, як гарантувати, що Росія справді виконуватиме зобов'язання, взяті на себе в рамках різних міжнародних угод, і більше не нападатиме на інші країни", – підкреслила Каллас.