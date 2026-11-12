Україна ніколи не визнає російську окупацію своїх територій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за жодних обставин не визнає російську окупацію українських територій, незалежно від рішень, які можуть ухвалюватися у США щодо українських земель.

"Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, ставляться до української території так, ніби вона не є українською, то це показує нам, куди рухаються справи. Ми маємо чітко заявити, що ніколи й жодним чином не визнаємо російську окупацію української території", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

11 листопада Зеленський заявив, що Україна не може погодитися на вихід з Донбасу заради припинення війни, оскільки це питання стосується незалежності країни.

"Американська сторона дуже часто порушувала тему Донбасу, частини нашої української землі. І, звісно, вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. Це неможливо – говорити з нами таким чином, коли це про незалежність нашої країни", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у середу.