Путін хоче знищити життя в українських містах, які зазнають постійних ударів РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін хоче знищити життя в українських містах, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Херсоні.

"Путін сказав людям – і це достовірна інформація – він сказав своїм найближчим соратникам, що хоче знищити життя в цих містах. Ось чому ми спостерігаємо цей постійний терор проти Києва – столиці, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, а також нашого Херсона та інших міст", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

За його словами, Україна підготувала плани забезпечення стійкості цих міст і потребує додаткової підтримки для їх реалізації.