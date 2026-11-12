Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Під час вчорашніх перемовин в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці, натомість РФ хоче продовжувати наносити удари по Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати заходи, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися кроків щодо деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати наносити удари", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.