Зеленський ввечері обговорить з представниками США в Дубліні результати їхніх переговорів у Москві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться ввечері з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Дубліні та обговорить результати їхніх переговорів із російською стороною в Москві.

"Сьогодні американці перебувають у Москві, а сьогодні ввечері вони будуть тут, в Дубліні. Ми поговоримо з ними про результати цих переговорів, що відбувалися протягом останніх кількох днів", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

За словами президента, переговори американської та російської делегацій були серйозними, а не порожніми. Зокрема, сторони домовилися про обмін військовополоненими, а також обговорювали гарантії безпеки.

"По-перше, домовленість про обмін військовополоненими. Це важливо для нас – повернути наших людей, наших воїнів із російського полону. По-друге, багато говорилося про гарантії безпеки, і тут Європі справді слід звернути увагу", – сказав Зеленський.