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Зеленський ввечері обговорить з представниками США в Дубліні результати їхніх переговорів у Москві

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Зеленський ввечері обговорить з представниками США в Дубліні результати їхніх переговорів у Москві
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться ввечері з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Дубліні та обговорить результати їхніх переговорів із російською стороною в Москві.

"Сьогодні американці перебувають у Москві, а сьогодні ввечері вони будуть тут, в Дубліні. Ми поговоримо з ними про результати цих переговорів, що відбувалися протягом останніх кількох днів", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

За словами президента, переговори американської та російської делегацій були серйозними, а не порожніми. Зокрема, сторони домовилися про обмін військовополоненими, а також обговорювали гарантії безпеки.

"По-перше, домовленість про обмін військовополоненими. Це важливо для нас – повернути наших людей, наших воїнів із російського полону. По-друге, багато говорилося про гарантії безпеки, і тут Європі справді слід звернути увагу", – сказав Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #перемовини #зеленський
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