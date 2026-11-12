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Ексміністерка освіти Новосад очолила благодійний фонд U4Heroes

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Ексміністерка освіти Новосад очолила благодійний фонд U4Heroes
Фото: https://www.facebook.com/anja.novosad

Колишня міністерка освіти і науки України Ганна Новосад очолила благодійний фонд U4Heroes, який створений за підтримки мілтек компанії UFORCE.

"Маю важливу професійну новину. Кілька місяців тому я очолила U4Heroes – благодійний фонд, створений у 2026 році з ініціативи та за підтримки мілтек компанії UFORCE та її засновників", – написала Новосад в мережі Facebook.

За її словами, U4Heroes створює та підсилює системні рішення, які покращують досвід і добробут військових, ветеранів і ветеранок під час служби та після неї.

"Працюємо там, де міжнародним донорам бракує мандату, а українським організаціям – ресурсу. Особливу увагу приділяємо тим, хто продовжує служити", – додала вона.

Серед пріоритетів роботи Фонду: підтримка та розвиток служб супроводу у війську, доров'я захисників і захисниць, підтримка проєктів з правового захисту військовослужбовців.

Також вона повідомила, що залишається співзасновницею міжнародного благодійного фонду SavEd.

Новосад за часів міністерки освіти Лілії Гриневич очолювала один із директоратів міністерства, а згодом обіймала посаду міністра із серпня 2019 року до березня 2020 року. У літку 2022 року вона стала співзасновницею благодійного фонду SavEd, який допомагає з відновленням освітньої інфраструктури України. Також ексміністерстка є членом правління ГС "Ре:Освіта".

Як повідомлялося, UFORCE об'єднує дев'ять українських компаній, а до її керівництва входить колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та член правління колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

СЕО компанії серійний підприємець з Кремнієвої долини Олег Рогинський, який до цього часу перебував на посаді СЕО в ІТ-компанії People.ai.

Серед основних завдань UFORCE зазначені розробка автономних систем, куди входять морські дрони, ударні БПЛА та платформи для боротьби з безпілотниками. Однією з відомих розробок компанії є морські безпілотники Magura.

У матеріалі зазначається, що системи UFORCE, включаючи морські дрони, ударні БПЛА та платформи для боротьби з дронами, виконали більш ніж 150 тис. місій під час війни.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ексміністр #бф #новосад
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