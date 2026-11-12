Буданов: Будівництво другого корвета для ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Виговський" виходить на фінішну пряму

Другий корвет для Військово-Морських сил Збройних сил України, "Гетьман Іван Виговський", добудовують у Туреччині, роботи перебувають на завершальному етапі, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"У Стамбулі ознайомився з будівництвом корвета "Гетьман Іван Виговський". Роботи на фінішній прямій", – написав він у телеграм-каналі в четвер.

За словами Буданова, це другий корабель, який турецька компанія STM будує для ВМС ЗСУ.

Він також повідомив, що зустрівся з командиром корвета капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком та поспілкувався з українською командою. За його словами, підготовка моряків триває повним ходом.

Наступними етапами стануть перший вихід корвета в море, проведення випробувань та передача корабля Україні.