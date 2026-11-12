Сили оборони уразили п'ять з п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії – Генштаб ЗСУ

За період з 30 жовтня Сили оборони України уразили Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ, які входять до п'ятірки найпотужніших у Росії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Майже 2 500 кілометрів від українського кордону. Саме стільки відділяє Омськ від лінії фронту, і саме там 11 листопада спалахнула пожежа на найпотужнішому нафтопереробному заводі російської федерації. Підрозділи Сил оборони України уразили Омський НПЗ – гіганта російської нафтопереробки, який щодня живить пальним війну проти України", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що завод здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік і має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).

Крім того, підтверджено результати уражень Кірішського та Саратовського НПЗ.

"У ніч на 9 листопада уражено ТОВ "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області. Цей завод має встановлену потужність близько 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки росії. Він виробляє широкий перелік нафтопродуктів, зокрема пальне для потреб армії держави агресора. Внаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження", – розповіли в Генштабі.

Ще раніше, 7 листопада, уражено ПАТ "Саратовський НПЗ". Підприємство потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік працює на потреби військово‑промислового комплексу та збройних сил РФ. Пошкоджено єдину на заводі установку первинної переробки нафти АВТ‑6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів, де виникло займання. Роботу підприємства зупинено.

Під ударами опинилися й менші, але не менш важливі для противника Новокуйбишевський та Саратовський заводи.

"Удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, з яких росія фінансує війну. Відстань більше не рятує: чи то Сибір, чи ближчі регіони рф – українські воїни дістають противника там, де він кує свою війну. Сили оборони, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно вживатимуть заходів, щоб примусити рф припинити збройну агресію проти України", – підкреслили в Генштабі.