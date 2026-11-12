Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Військові адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Генштабі наголосили, що в умовах, коли РФ нарощує інтенсивність повітряних атак по цивільних об'єктах на території України, підрозділами Сил оборони України було вжито заходів для посилення ППО.

"Зокрема, були виконані завдання із адаптації системи до протидії реактивним БПЛА противника. Важливу роль у цьому відіграє саме система Starshield, яка дає змогу працювати дронам-перехоплювачам. Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Це може призвести до обмеження можливостей Сил оборони України із захисту життів наших людей, цивільних, та критичної інфраструктури", – йдеться у коментарі.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України продовжують виконувати завдання із захисту українського неба та адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася станом на цей час.

"Для повноцінного функціонування та виконання завдань із захисту життів наших людей потрібне відновлення функціонування системи Starshield", – заявили у Генштабі.

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський заявив про нові перебої в роботі супутникової системи Starshield – військової версії сервісу Starlink від компанії SpaceX. Він написав про це у телеграмі 12 листопада після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари і головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що для України йдеться передусім про "значне ускладнення" перехоплення російських реактивних дронів.