У Києві оцифровують підземелля Михайлівського Золотоверхого монастиря

В Києві розпочали оцифрування підземелля Михайлівського Золотоверхого монастиря – унікальної пам'ятки архітектури 18-го століття. Створення її цифрового двійника стане важливим кроком у збереженні культурної спадщини столиці, особливо в умовах повномасштабної війни, коли захист історичних пам'яток набуває особливого значення, повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

"Команда ДІАЗ "Стародавній Київ" розпочала роботи з цифрової фіксації та створення високоточної 3D-моделі підземного комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря. Проєкт передбачає детальне документування архітектури, конструктивних особливостей та просторової структури пам'ятки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри складні історичні обставини та руйнування, яких зазнав монастир у 20-му столітті, підземний комплекс зберігся до наших днів. Сьогодні він є не лише цінною пам'яткою архітектури доби бароко, а й унікальним свідченням повсякденного життя, побуту та господарської діяльності Києва минулих століть.

"Отримана 3D-модель дасть змогу детально дослідити геометрію підземних приміщень, стан склепінь, мурованих конструкцій та інші архітектурні елементи. Надалі її використовуватимуть для моніторингу технічного стану пам'ятки, планування реставраційних робіт, наукових досліджень і створення віртуальних екскурсій", – зазначила директорка Департаменту Марина Соловйова.

Створення цифрових копій пам'яток дозволяє зафіксувати їх стан, зберегти точну інформацію про архітектурні особливості та конструкції, а також мати надійну інформаційну основу для майбутніх досліджень і відновлення у разі пошкоджень.

Водночас перспективи проєкту не обмежують цифровою фіксацією. У планах Державного історико-архітектурного заповідника – перетворення підземелля на повноцінний музейно-культурний простір. Це дозволить відкрити для киян і гостей столиці унікальну сторінку історії Михайлівського Золотоверхого монастиря, представити автентичну архітектуру 18-го століття та організовувати тематичні виставки.