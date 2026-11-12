Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У результаті падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі Києва постраждала людина – Кличко

1 хв читати
Додати як джерело
У результаті падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі Києва постраждала людина – Кличко
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Одна людина постраждала, легковий автомобіль загорівся, а автобус зазнав часткових пошкоджень унаслідок падіння безпілотника на проїжджу частину в Шевченківському районі Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу", – написав Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, на місці події палав легковий автомобіль, також частково пошкоджений автобус. На місці працюють екстрені служби.

КМВА додає, що у Шевченківському районі внаслідок ворожого удару 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надається необхідна медична допомога.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #постраждала #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Під час вчорашніх перемовин в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по е…

Читати
Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Війсь…

Читати
СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому ч…

Читати