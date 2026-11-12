У результаті падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі Києва постраждала людина – Кличко

Одна людина постраждала, легковий автомобіль загорівся, а автобус зазнав часткових пошкоджень унаслідок падіння безпілотника на проїжджу частину в Шевченківському районі Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу", – написав Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, на місці події палав легковий автомобіль, також частково пошкоджений автобус. На місці працюють екстрені служби.

КМВА додає, що у Шевченківському районі внаслідок ворожого удару 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надається необхідна медична допомога.