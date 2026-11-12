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ССО втретє уразили Омський НПЗ

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ССО втретє уразили Омський НПЗ
Фото: https://www.facebook.com/UkrainianSOF

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій в середу, 11 листопада, втретє уразили Омський нафтопереробний завод, РФ. Дрони ССО подолали майже 3000 км і досягли цілей, повідомляє пресслужба ССО.

"Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод росії. Він входить до структури "Газпром нефти" і переробляє понад 21 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також продукцію нафтохімії. Завод розташований майже за 2500 км від кордону України. Це найвіддаленіший НПЗ росії, який уражали українські дрони", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ССО нагадали, що вперше Омський НПЗ був уражений 6 липня. Після того удару завод повністю зупинив переробку нафти і був виведений у ремонт. Вдруге завод уразили 8 жовтня.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#ураження #омськ #нпз #ссо
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