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Події

У Шевченківському районі Києва внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину загорілися автомобіль та, можливо, автобус – мер

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Унаслідок падіння безпілотника на проїжджу частину дороги в Шевченківському районі Києва загорівся легковий автомобіль, а також, за попередньою інформацією, автобус, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто. Та, за попередньою інформацією, автобуса. Екстрені служби прямують на місце", – зазначається в повідомленні міського голови у четвер.

Раніше Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у столиці.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #атака #бпла_рф
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