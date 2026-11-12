У Шевченківському районі Києва внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину загорілися автомобіль та, можливо, автобус – мер

Унаслідок падіння безпілотника на проїжджу частину дороги в Шевченківському районі Києва загорівся легковий автомобіль, а також, за попередньою інформацією, автобус, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто. Та, за попередньою інформацією, автобуса. Екстрені служби прямують на місце", – зазначається в повідомленні міського голови у четвер.

Раніше Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у столиці.