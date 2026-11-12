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СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

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СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Останнім часом Служба безпеки України фіксує значну активізацію рф у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на дискредитацію СБУ. Ворог створює сотні різних фейкових новин, зокрема використовуючи нещодавні розслідування Національного антикорупційного бюро", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

У відомстві зазначають, що мета таких публікацій – "посіяти розбрат в українському суспільстві, зменшити довіру до держави та сформувати ілюзію про протистояння, яке нібито існує між Службою безпеки та антикорупційними органами України".

Зокрема, згідно з повідомленням, у підконтрольних російським спецслужбам засобах масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс "РИА Новости" почав ширитися фейк, що НАБУ начебто заявило про "замовне вбивство офіцера ВМС", вчинене нібито за вказівкою СБУ.

"Зазначена у цих публікаціях інформація не відповідає дійсності. Російська пропаганда використала реальний злочин, який відбувся у вересні 2026 року і в результаті якого дійсно загинув офіцер українських ВМС. Втім, НАБУ не публікувало жодних заяв з цього приводу, а розслідування вбивств не є підслідністю Бюро", – наголошується в повідомленні.

Також в СБУ зауважують, що виконавцем злочину виявився завербований спецслужбами РФ пенсіонер з Дніпропетровської області. Його затримали по "гарячих слідах". Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

"Служба безпеки України вкотре закликає громадян зберігати пильність, не довіряти російським пропагандистським ресурсам та користуватися інформацією тільки з перевірених джерел. Якщо вас намагається завербувати ворог або ви чи ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції – звертайтеся до Служби безпеки України: ⁠телефонний номер – 1516, ⁠електронна пошта: [email protected], ⁠чат-бот "Спали" ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot", – йдеться в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#іпсо #сбу #набу
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