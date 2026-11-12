Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Комишувасі виявили тіла ще двох загиблих внаслідок ворожого авіаудару, встановлено особи 48 жертв – поліція

1 хв читати
Додати як джерело
У Комишувасі виявили тіла ще двох загиблих внаслідок ворожого авіаудару, встановлено особи 48 жертв – поліція
Фото: Нацполіція

Аварійно-пошукові роботи на місці авіаудару по Комишувасі Запорізької області тривають одинадцяту добу: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих та фрагменти тіл інших жертв, особи 48 загиблих уже встановлено.

Як повідомляє пресслужба поліції Запорізької області у Facebook, після трьох днів безрезультатних пошуків вдалося виявити ще двох загиблих.

"Водночас фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію деблокованих тіл. На цей час вже встановлені особи 48 загиблих. Поліцейські та рятувальники роблять усе можливе, щоб встановити долю решти людей, які наразі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами", – зазначається в повідомленні відомства у четвер.

На місці удару працюють криміналісти, слідчі та розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції.

До аварійно-рятувальних робіт залучені підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, а також кінологічні служби ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомлялося, воєнна розвідка України встановила імена російських пілотів та офіцера, відповідального за планування удару керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області, де загинули щонайменше 55 цивільних осіб під час видачі гуманітарної допомоги.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#комишуваха #жертви #пошуки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому ч…

Читати

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинули двоє працівників ДСНС, травмовано ще три людини, серед них два рятувальники

Внаслідок ворожих ударів по Київщині упродовж минулої доби двоє загиблих, троє травмованих, серед них рятувальники, найбільше постраждали Бориспільсь…

Читати
Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з орган…

Читати
У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ворожого безпілотника сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, зафіксовано часткове …

Читати
Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 зі 123 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати