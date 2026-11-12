У Комишувасі виявили тіла ще двох загиблих внаслідок ворожого авіаудару, встановлено особи 48 жертв – поліція

Аварійно-пошукові роботи на місці авіаудару по Комишувасі Запорізької області тривають одинадцяту добу: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих та фрагменти тіл інших жертв, особи 48 загиблих уже встановлено.

Як повідомляє пресслужба поліції Запорізької області у Facebook, після трьох днів безрезультатних пошуків вдалося виявити ще двох загиблих.

"Водночас фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію деблокованих тіл. На цей час вже встановлені особи 48 загиблих. Поліцейські та рятувальники роблять усе можливе, щоб встановити долю решти людей, які наразі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами", – зазначається в повідомленні відомства у четвер.

На місці удару працюють криміналісти, слідчі та розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції.

До аварійно-рятувальних робіт залучені підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, а також кінологічні служби ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомлялося, воєнна розвідка України встановила імена російських пілотів та офіцера, відповідального за планування удару керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області, де загинули щонайменше 55 цивільних осіб під час видачі гуманітарної допомоги.