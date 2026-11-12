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Голова освітнього комітету Бабак: низка областей не подала кандидатур на призначення педагогам премії від Ради

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Голова освітнього комітету Бабак: низка областей не подала кандидатур на призначення педагогам премії від Ради

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракції "Слуга народу") поскаржився, що низка областей не подала клопотання на призначення педагогам премії парламенту імені Василя Сухомлинського.

"36 педагогів отримають премію Верховної Ради імені Василя Сухомлинського у 2026 році і 199680 гривень! Визнання педагога – це визнання цінності освіти. І ми маємо робити все, щоб ця цінність була відчутною не лише на словах… Це щорічна парламентська відзнака для педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у розвиток української освіти, демонструють професійну майстерність, творчий підхід та результативну роботу", – написав Бабак в телеграм-каналі.

Він зауважив, що за чинним положенням передбачено 54 премії щороку: 27 – педагогам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та ще 27 педагогічним працівникам, які працюють на інших ланках освіти, і у 2026 році ці 27 премій передбачені для педагогів дошкільної освіти.

"До Комітету надійшли клопотання від 20 обласних рад. Під час опрацювання кандидатур також враховано вимогу положення, відповідно до якої одна людина може отримати цю премію лише один раз. Саме тому кількість запропонованих до нагородження педагогів становить 36", – пояснив голова комітету.

Бабак наголосив, що кожна область і Київ мали право обрати і подати 2 кандидатури педагогічних представників для відзначення на державному рівні і для того, щоб ці педагоги отримали грошову частину премії.

"І тут починається неприємне. Не подали клопотання Луганська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська обласні ради і Київська міська рада. Лише по одному кандидату запропонували Донецька, Івано-Франківська та Харківська обласні ради. Додає неприємних відчуттів те, що половина педагогів мали бути відзначені в сфері дошкільної освіти. Для працівників дошкілля сума в майже 200 тисяч гривень співставна з річним заробітком. І обласні ради не змогли подати таких працівників для отримання премії. При тому, що гроші виділяються не з місцевих бюджетів, а з бюджету Верховної Ради України.", – розповів депутат.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#премії #рада #педагоги
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