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Українські підрозділи вже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield на фронті – Зеленський

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Українські підрозділи вже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield на фронті – Зеленський
Фото: SpaceX

На лінії фронту фіксуються значні збої в роботі системи Starshield. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він пояснив, що в першу чергу ці обмеження значно ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів, і уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити.

"На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів. Намагаємося з'ясувати всі обставини з американською стороною", – додав президент.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #starshield #збої
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