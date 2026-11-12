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Скеровано до суду справу про "золоті яйця" Міноборони – НАБУ

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє НАБУ.

"За даними слідства, ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

За даними Бюро, у результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

"Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості", – зазначається в повідомленні.

В НАБУ зауважують, що до злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів.

Завдяки цьому, як наголошують в НАБУ, вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн.

Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України.

САП в повідомленні уточнює, що обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього керівника Департаменту Міністерства оборони України, власниці й директорів компаній-постачальниць та фізичної особи направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#міноборони #суд #справа #набу_сап
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