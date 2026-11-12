Руйнування зафіксовані у восьми областях України внаслідок російської нічної атаки – Корецький

У восьми областях України зафіксовані руйнування внаслідок російської нічної атаки. Основними цілями були енергетика і транспортна інфраструктура, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"У Запоріжжі ворог ударив по території об'єкта генерації електроенергії. На Одещині та Рівненщині атаковані високовольтні підстанції", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Крім того, у Києві внаслідок атаки балістичними ракетами пошкоджено будівельно-виробниче підприємство, на Київщині під ракетний удар потрапило цивільне підприємство.

"Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в Рівному, на Запоріжжі, Харківщині. Щонайменше шестеро людей постраждали, серед них – дитина", – додав прем'єр.

Також повідомлялося, що вранці дрон влучив в дев'ятиповерхівку в одному з районів Києва. Наразі відомо про одну загиблу людину та щонайменше шістьох постраждалих. Троє осіб були врятовані.

"Усі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків атак. Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, енергетикам і всім, хто з ночі працює на місцях і допомагає людям", – резюмував Корецький.