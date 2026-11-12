Голова Держстату Макарчук пішов у відставку, в.о. призначений CDTO служби Рудько

Кабінет міністрів України звільнив за власним бажанням Арсена Макарчука з посади голови Державної служби статистики України, яку він займав останні 20 місяців.

Тимчасово виконання обов'язків голови Держстату покладено на заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Артема Рудька.

Як пояснив агентству "Інтерфакс-Україна" Макарчук, зміни у підпорядкуванні Держстату, які відбулися через деякий час після його призначення головою служби, суттєво вплинули на ефективність роботи, тож після отримання цікавої пропозиції на іншому важливому для країни напрямку він вирішив подати у відставку.

Макарчук нагадав, що згідно із законами про Держслужбу та офіційну статистику наступний голова Держстату має бути обраний на конкурсі.