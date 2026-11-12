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Події

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинули двоє працівників ДСНС, травмовано ще три людини, серед них два рятувальники

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Внаслідок ворожих ударів по Київщині упродовж минулої доби двоє загиблих, троє травмованих, серед них рятувальники, найбільше постраждали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони, повідомляє поліція Київщини.

"Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів у Київській області. На жаль, ця атака забрала життя двох працівників ДСНС. Ще троє осіб отримали травми, серед них два рятувальники", – йдеться в повідомленні поліції області в телеграм-каналі в четвер.

За даними поліції, на Київщині пошкоджено 52 житлових будинків, 12 автомобілів, господарські споруди, складські та виробничі приміщення.

"У Бучанському районі пошкоджено 19 приватних будинків і автомобіль. На Фастівщині пошкоджень зазнали 16 домоволодінь та 8 транспортних засобів. В Обухівському районі пошкоджено виробниче та складське приміщення підприємства. На Бориспільщині пошкоджено 17 будинків, два автомобілі, сім господарчих споруд, складські приміщення. Двоє працівників ДСНС загинули, ще двоє травмовані", – уточнюється в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, у Броварах унаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль: водій отримав травми та був госпіталізований.

На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів російської армії, фіксують пошкодження.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#загиблі #київщина #поліція
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