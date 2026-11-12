Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кабмін призначив Плачинту заступником міністра оборони, Гусак повторно очолила НСЗУ

1 хв читати
Додати як джерело
Кабмін призначив Плачинту заступником міністра оборони, Гусак повторно очолила НСЗУ

Кабінет міністрів України призначив Олександра Плачинту заступником міністра оборони, а Наталію Гусак повторно очолила Національну службу здоров'я України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в четвер.

"Призначено: Плачинту Олександра Олеговича заступником міністра оборони України; Гусак Наталію Борисівну головою Національної служби здоров'я України (повторно)", – зазначається в повідомленні.

Крім того, уряд звільнив Василя Шкуракова з посади заступника міністра оборони України, Дмитра Завгороднього – з посади заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Арсена Макарчука – з посади голови Державної служби статистики України.

Тимчасове виконання обов'язків голови Держстату покладено на Артема Рудька.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 9 серпня 2026 року №908 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Максимова С.О.".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кабмін #призначення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинули двоє працівників ДСНС, травмовано ще три людини, серед них два рятувальники

Внаслідок ворожих ударів по Київщині упродовж минулої доби двоє загиблих, троє травмованих, серед них рятувальники, найбільше постраждали Бориспільсь…

Читати
Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з орган…

Читати
У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ворожого безпілотника сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, зафіксовано часткове …

Читати
Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 зі 123 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Українська сторона очікує, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після своєї зустрічі в Москві поділяться баченням російської …

Читати