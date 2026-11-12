Кабмін призначив Плачинту заступником міністра оборони, Гусак повторно очолила НСЗУ

Кабінет міністрів України призначив Олександра Плачинту заступником міністра оборони, а Наталію Гусак повторно очолила Національну службу здоров'я України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в четвер.

"Призначено: Плачинту Олександра Олеговича заступником міністра оборони України; Гусак Наталію Борисівну головою Національної служби здоров'я України (повторно)", – зазначається в повідомленні.

Крім того, уряд звільнив Василя Шкуракова з посади заступника міністра оборони України, Дмитра Завгороднього – з посади заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Арсена Макарчука – з посади голови Державної служби статистики України.

Тимчасове виконання обов'язків голови Держстату покладено на Артема Рудька.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 9 серпня 2026 року №908 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Максимова С.О.".