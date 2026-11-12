Керівництво УЧХ та представники влади Миколаївщини обговорили потреби регіону

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) - президент Максим Доценко та генеральний директор Ілля Клецьковський - здійснили робочу поїздку на Миколаївщину.

"У межах візиту відбулися зустрічі з представниками Миколаївської обласної військової адміністрації, міським головою Миколаєва та керівництвом Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Під час зустрічей обговорили актуальні потреби регіону, результати гуманітарної діяльності УЧХ та перспективи подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про підтримку медичних і соціальних закладів, розвиток реабілітаційних послуг, допомогу ветеранам, людям старшого віку та іншим вразливим категоріям населення.

Окрему увагу приділили питанням цивільного захисту, посиленню безпеки населення та медичного персоналу під час повітряних тривог, облаштуванню укриттів і розвитку систем оповіщення. Під час зустрічі з представниками ДСНС також обговорили актуальні потреби рятувальників та можливості підтримки їхньої діяльності.

За результатами зустрічей сторони домовилися продовжити роботу над визначенням першочергових потреб громад і підготовкою конкретних проєктних пропозицій, які можуть бути реалізовані за підтримки Українського Червоного Хреста та міжнародних партнерів.

УЧХ підтримує Миколаївщину з перших днів повномасштабної війни. Серед основних напрямів роботи — допомога постраждалим від обстрілів, підтримка медичних закладів, відновлення інфраструктури, розвиток соціальних послуг та реагування на надзвичайні ситуації.