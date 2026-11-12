Внаслідок атак є знеструмлені споживачі в 9 областях, на Полтавщині поранено 4 енергетиків – Міненерго

Станом на ранок 12 листопада знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях внаслідок атак РФ на енергетичну інфраструктуру України протягом останньої доби.

"Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Бригади працюють у посиленому режимі, однак роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги", – заявив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу зранку в четвер.

За його словами, на Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

12 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності (ГОП).Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

В Міненерго радять споживачам стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах щодо графіків відключень та можливих змін. Саме на їхніх офіційних ресурсах публікується найактуальніша інформація.