Внаслідок влучання БпЛА у будинок в Києві одна людина загинула, семеро постраждали – прокуратура

У четвер вранці 44-річна жінка загинула, ще 7 людей постраждали внаслідок влучання ворожого дрону у житловий будинок Солом'янського району Києва, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За попередньою інформацією, близько 8 ранку внаслідок російської атаки відбулося влучання БпЛА у житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Це спричинило пожежу у квартирах з 3 по 6-й поверхи", – йдеться в повідомленні столичної прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

"Станом на 10 ранку відомо про загибель 44-річної мешканки однієї з квартир. Також постраждали ще семеро людей, у більшості з них гостра реакція на стрес", – інформують у прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.