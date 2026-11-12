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Події

Внаслідок влучання БПЛА в Солом'янському районі Києва постраждали 6 людей, одна людина загинула – Кличко

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Кількість постраждалих внаслідок влучання російського безпілотника в дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва зросла до шести осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже 6 постраждалих у Солом'янському районі. Всім медики надали допомогу на місці. Загинула одна людина", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок влучання БпЛА в будинку виникла пожежа, яка охопила поверхи з третього по шостий. Попередньо, за його словами, зафіксовано часткове руйнування на рівні п'ятого поверху.

Раніше було відомо про двох поранених.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #удар #постраждалі
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