Внаслідок влучання БПЛА в Солом'янському районі Києва постраждали 6 людей, одна людина загинула – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок влучання російського безпілотника в дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва зросла до шести осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже 6 постраждалих у Солом'янському районі. Всім медики надали допомогу на місці. Загинула одна людина", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок влучання БпЛА в будинку виникла пожежа, яка охопила поверхи з третього по шостий. Попередньо, за його словами, зафіксовано часткове руйнування на рівні п'ятого поверху.

Раніше було відомо про двох поранених.