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Заступник міністра освіти Завгородній йде з посади

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Заступник міністра освіти Завгородній йде з посади
Фото: Єгор Шуміхін

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній повідомив, що йде з посади.

"Сьогодні завершую свою роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України. За ці роки я ще більше переконався, що найцінніше в будь-якій справі – це люди. Їхні ідеї, енергія, сміливість брати відповідальність і бажання робити щось більше, ніж від них очікують", – написав Завгородній в мережі Facebook.

Він констатував, що сьогодні завершується один із найважливіших професійних етапів його життя.

Завгородній обіймав посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з березня 2023 року. Також він займався питаннями професійної освіти.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема, призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Іван Юрійчук, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#кадри #міносвіти
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