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Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

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Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика, повідомляє СБУ.

"Серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав на Київщину", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними СБУ, встановлено, що він бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

"Ще двоє фігурантів – 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту", – зазначається в повідомленні.

Далі буде.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#провокації #затримання #петропавлівська_борщагівка #сбу
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