Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, у Краматорську поранено людину – ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу поранено одну людину, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, торговельні об'єкти й автомобілі, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 558 людей, у тому числі 39 дітей", – написав він у телеграмі вранці в четвер.

У Покровському районі під ударом опинилося Білозерське, де зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще два. У Краматорському районі російські війська завдали ударів по низці населених пунктів: у Слов'янську FPV-дрони знищили приватний будинок, у Сергіївці Андріївської громади шість керованих авіабомб зруйнували чотири житлові будинки та спричинили пошкодження ще 20 будинків, двох багатоповерхівок, двох торговельних об'єктів та інфраструктури.

У Краматорську внаслідок 10 ударів, дев'ять із яких завдано FPV-дронами, поранено людину, пошкоджено приватний будинок і чотири автомобілі. В Олександрівській громаді в Золотих Прудах зруйновано житловий будинок і пошкоджено ще три будинки та адміністративну будівлю, у Новостепанівці – автомобіль і причіп, у Громовій Балці – житловий будинок. Дружківка зазнала удару FPV-дроном.