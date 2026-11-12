Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, у Краматорську поранено людину – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, у Краматорську поранено людину – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за минулу добу поранено одну людину, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, торговельні об'єкти й автомобілі, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 558 людей, у тому числі 39 дітей", – написав він у телеграмі вранці в четвер.

У Покровському районі під ударом опинилося Білозерське, де зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще два. У Краматорському районі російські війська завдали ударів по низці населених пунктів: у Слов'янську FPV-дрони знищили приватний будинок, у Сергіївці Андріївської громади шість керованих авіабомб зруйнували чотири житлові будинки та спричинили пошкодження ще 20 будинків, двох багатоповерхівок, двох торговельних об'єктів та інфраструктури.

У Краматорську внаслідок 10 ударів, дев'ять із яких завдано FPV-дронами, поранено людину, пошкоджено приватний будинок і чотири автомобілі. В Олександрівській громаді в Золотих Прудах зруйновано житловий будинок і пошкоджено ще три будинки та адміністративну будівлю, у Новостепанівці – автомобіль і причіп, у Громовій Балці – житловий будинок. Дружківка зазнала удару FPV-дроном.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донецька #наслідки #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика – СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з орган…

Читати
У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ворожого безпілотника сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, зафіксовано часткове …

Читати
Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 зі 123 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Українська сторона очікує, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після своєї зустрічі в Москві поділяться баченням російської …

Читати
Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що відомство не відмовилося від запуску проєкту Science.City, але працює над зміною концепц…

Читати