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Події

Кількість постраждалих унаслідок атаки на Солом'янський район Києва зросла до п'яти, загинула жінка – КМВА

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Унаслідок російського удару по Солом'янському району Києва загинула 44-річна жінка, ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Станом на 09:30 кількість постраждалих збільшилася до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

Раніше в адміністрації повідомили, що внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка: "На жаль, внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #жертви #атака
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