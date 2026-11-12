Петиція до Кабміну про повну заборону діяльності рієлторів в Україні набрала 17,2 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом повної заборони діяльності рієлторів та агентств нерухомості на території України як виду господарської діяльності не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 11 серпня і станом на 12 листопада вона набрала лише 17,2 тис. із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"У сфері рієлторських послуг широко поширені неофіційні та напівлегальні операції з нерухомістю, приховування реальних доходів, ухилення від сплати податків та нав'язування послуг, які не мають юридичної цінності. Значна частина рієлторів працює без офіційної реєстрації, без ліцензій та без контролю з боку держави, що створює умови для шахрайства та маніпуляцій", – йшлося у петиції.

Також за словами автора петиції, через діяльність рієлторів ціни на нерухомість зростають неприродно, формується неконтрольований ринок посередників, громадяни змушені переплачувати за оренду та купівлю житла, а реальна ринкова вартість об'єктів стає непрозорою.

У зв'язку з цим, він закликав розглянути питання про заборону рієлторської діяльності на законодавчому рівні.

Як повідомлялося, 15 вересня 2025 року петиція до Кабміну із закликом врегулювати діяльность рієлторів в країні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, пропонувалося ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: обов'язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи; мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів; обов'язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта; адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

У відповідь на петицію тодішня прем'єрка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

У квітні 2026 року голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що проходять робочі групи щодо детінізації ринку оренди та впорядкування ринку рієлторських послуг.