Мінсоцполітики працює над оцінюванням спроможності громад приймати українців, які повертаються

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України працює над оцінюванням спроможності громад приймати українців, які повертаються із-за кордону.

"Міністр підкреслив, що люди не обов'язково повертатимуться до попереднього місця проживання. На їхнє рішення впливатимуть безпекова ситуація, наявність житла, можливості працевлаштування, доступ до соціальних послуг та сімейні обставини. Тому громади мають заздалегідь оцінювати власну спроможність приймати нових мешканців. Йдеться про доступність соціального та доступного орендного житла, робочих місць, освітніх і соціальних послуг та іншої необхідної інфраструктури і важливо, щоб ці потреби враховувались вже на етапі планування відновлення громад", – йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі міністра соцполітики Дениса Улютіна із представниками Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Зазначається, що для цього Мінсоцполітики працює над гармонізацією методологій оцінювання потреб громад і формуванням відповідних наборів даних.

Очікується, що така інформація стане основою для цифрових інструментів, зокрема соціального паспорта громади, та допоможе ухвалювати обґрунтовані рішення щодо соціальної політики й інвестицій.

"Сторони також обговорили роль МОМ у розвитку системи інформування та консультування українців за кордоном. Зокрема, йшлося про можливості доповнення державних ініціатив – мережі Центрів єдності та платформи "Додому" – експертизою, інформаційними ресурсами й наявною інфраструктурою міжнародної організації", – йдеться в повідомленні.