Двоє загинули, ще 7 людей, у тому числі діти, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову і 7 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще 7 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка; у с. Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка; у сел. Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у сел. Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.