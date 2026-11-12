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Двоє загинули, ще 7 людей, у тому числі діти, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загинули, ще 7 людей, у тому числі діти, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову і 7 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще 7 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка; у с. Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка; у сел. Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у сел. Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #харківська
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