Спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер прибули до Москви на зустріч із Путіним

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер уранці прибули до Москви для проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляють російські ЗМІ.

За даними російських інформагентств, в аеропорту "Внуково" американських представників зустрів спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв, після чого їхній кортеж вирушив у напрямку центру російської столиці.

Візит американської делегації до РФ відбувається одразу після завершення дводенних переговорів у форматі "Україна – США – РФ" в Абу-Дабі (ОАЕ), де 11 листопада сторони домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Напередодні поїздки до Москви Джаред Кушнер заявляв, що американська сторона має намір обговорити з Путіним можливість розширення формату мирних переговорів, щоб безпосередню участь у них брали представники Європи.

Очікується, що після завершення консультацій у Кремлі Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Дубліна (Ірландія) для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти.