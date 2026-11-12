В Іспанії 4 мільйони людей вийшли на перший за 14 років загальний страйк через житлову кризу, сталися сутички з поліцією

Близько 4 мільйонів іспанських працівників у середу, 11 листопада, взяли участь у загальнонаціональному страйку проти житлової кризи, який супроводжувався масовими маршами та подекуди завершився сутичками з правоохоронцями, повідомляє агентство Reuters.

Це перший масштабний загальний страйк в Іспанії з 2012 року, коли громадяни протестували проти заходів жорсткої економії. Нинішню акцію підтримали дві найбільші профспілки країни – Загальна профспілка робітників (UGT) та Комісії робітників (CCOO). Головною вимогою протестувальників є вирішення проблеми недоступності нерухомості на тлі дефіциту в 750 тисяч будинків (за даними Банку Іспанії) та стрімкого зростання орендної плати.

Зазначається, що здебільшого страйк проходив мирно, незважаючи на штормову погоду, однак увечері в Барселоні та Мадриді спалахнули сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ, пінопластові кулі та перцевий спрей для розгону демонстрантів.

За даними правоохоронців, по всій країні було заарештовано щонайменше 73 особи у зв'язку з 1044 інцидентами, серед яких блокування промислових зон та підпали сміттєвих контейнерів. Зі свого боку профспілки заявили про 20 поранених протестувальників і намір подати кримінальний позов через "непропорційну" реакцію поліції.

Участь у страйку сягнула 90% у портах та автомобільному секторі (повідомлялося про зупинки на заводах Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні). У великих містах масово зачинялися магазини, а ранковий попит на електроенергію в країні впав на 15,5%. Експерти банку BBVA Research оцінюють, що страйк може призвести до скорочення річного ВВП Іспанії на 0,1-0,2%.

Протести відбуваються менш ніж за три тижні до дострокових загальних виборів, призначених на 29 листопада.