Через нічну атаку РФ на Рівненщині знеструмлено понад 160 населених пунктів – голова ОВА

Російські війська в ніч проти четверга атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, унаслідок чого знеструмлено понад 160 населених пунктів, попередньо – без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо – без людських жертв. Втім, маємо знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів. Зокрема, без світла Костопіль", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі вранці в четвер.

За його словами, об'єкти критичної інфраструктури в знеструмлених районах переходять на роботу від генераторів.

Згодом очільник ОВА уточнив, що станом на 8:30 наслідки нічних ударів ворога залишаються відчутними для значної частини регіону.

"Понад 160 населених пунктів на Рівненщині станом на 8:30 залишаються знеструмленими... Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання", – наголосив він.