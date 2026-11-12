Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Через нічну атаку РФ на Рівненщині знеструмлено понад 160 населених пунктів – голова ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Через нічну атаку РФ на Рівненщині знеструмлено понад 160 населених пунктів – голова ОВА

Російські війська в ніч проти четверга атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, унаслідок чого знеструмлено понад 160 населених пунктів, попередньо – без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо – без людських жертв. Втім, маємо знеструмлення у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів. Зокрема, без світла Костопіль", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі вранці в четвер.

За його словами, об'єкти критичної інфраструктури в знеструмлених районах переходять на роботу від генераторів.

Згодом очільник ОВА уточнив, що станом на 8:30 наслідки нічних ударів ворога залишаються відчутними для значної частини регіону.

"Понад 160 населених пунктів на Рівненщині станом на 8:30 залишаються знеструмленими... Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання", – наголосив він.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#знеструмлення #рівненщина #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ворожого безпілотника сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, зафіксовано часткове …

Читати
Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 зі 123 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Україна розраховує отримати відповідь від російської сторони щодо обміну полоненими та можливості тристоронньої зустрічі на рівні лідерів – Зеленський

Українська сторона очікує, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер після своєї зустрічі в Москві поділяться баченням російської …

Читати
Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Курбатов: ми не відмовилися від Science.City, але працюємо над зміною концепції із податкових пільг на компенсаторні механізми

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що відомство не відмовилося від запуску проєкту Science.City, але працює над зміною концепц…

Читати