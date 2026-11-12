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Російські війська атакували з дрона жінку в Корабельному районі Херсона, потерпіла померла в лікарні

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Унаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі Херсона рано вранці в четвер дістала смертельних поранень місцева жителька 1968 року народження.

"Близько 4:45 російські терористичні війська атакували з безпілотника жінку 1968 р.н. у Корабельному районі Херсона", – повідомив Ярослав Шанько.

За його словами, співробітники поліції оперативно доставили потерпілу до медичного закладу, проте врятувати її не вдалося.

"Отримані травми виявилися надто тяжкими. На жаль, херсонка померла", – йдеться в повідомленні.

 

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Редактор · Політичні новини
#херсон #атака #бпла
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