Російські війська атакували з дрона жінку в Корабельному районі Херсона, потерпіла померла в лікарні

Унаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі Херсона рано вранці в четвер дістала смертельних поранень місцева жителька 1968 року народження.

"Близько 4:45 російські терористичні війська атакували з безпілотника жінку 1968 р.н. у Корабельному районі Херсона", – повідомив Ярослав Шанько.

За його словами, співробітники поліції оперативно доставили потерпілу до медичного закладу, проте врятувати її не вдалося.

"Отримані травми виявилися надто тяжкими. На жаль, херсонка померла", – йдеться в повідомленні.