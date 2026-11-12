У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку: є руйнування та пожежа – Кличко

У Солом'янському районі столиці внаслідок влучання ворожого безпілотника сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, зафіксовано часткове руйнування конструкцій, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху", – написав Кличко у своєму телеграм-каналі в четвер уранці.

Міський голова також зазначив, що на місці події вже працюють усі необхідні екстрені служби.