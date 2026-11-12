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Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони збили та подавили 94 зі 123 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти четверга сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 зі 123 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 12 листопада (з 18:00 11 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької, Курської обл. РФ, 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 5 БпЛА "Бандероль/Дань-Т" та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 18 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються декілька ворожих БпЛА.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дрони #ппо #ракети #атака
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