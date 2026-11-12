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Окупанти за добу втратили 2 150 осіб та 317 од. авто- і спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 2 150 осіб та 317 од. авто- і спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2 150 окупантів, 3 танки, 14 бронемашин, 47 артсистем, 1 013 БпЛА, а також 317 од. авто- та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.26 склали особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб, танків – 12 471 (+3) од., бойових броньованих машин – 25 720 (+14) од., артилерійських систем – 52 278 (+47) од., РСЗВ – 2 269 (+3) од., засобів ППО – 1 756 (+0) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1 013) од., крилатих ракет – 5 196 (+0) од., кораблів та катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312) од., спеціальної техніки – 4 899 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#генштаб #втрати #рф
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