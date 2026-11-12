США очікують від РФ проєкту нової угоди про безпеку з Європою та наполягають на участі європейців у мирних переговорах

Сполучені Штати Америки звернулися до Росії з проханням представити нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка б передбачала "симетричні кроки" для деескалації, а також закликали Москву допустити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів, повідомляє портал Axios із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, пропозиція США щодо нової архітектури безпеки стала ключовим моментом напружених тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Американські посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф запропонували російській стороні підготувати новий проєкт безпекового договору, який враховував би світові зміни з 2021 року, а також містив чіткі заходи Росії щодо зниження напруженості та гарантії ненападу на європейські країни в майбутньому.

Очікується, що в четвер Кушнер і Віткофф проведуть зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб повторити ці пропозиції та домогтися згоди на участь представників Європи у мирному процесі. У Вашингтоні розраховують, що долучення європейців до переговорів підвищить готовність їхніх урядів до обговорення ширшої безпекової угоди.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Саме тому питання безпеки є таким важливим", – зазначило джерело Axios.

Водночас співрозмовник у Білому домі наголосив, що безпосереднє укладення нової угоди про безпеку стане можливим виключно після досягнення домовленості про припинення війни в Україні, хоча переговори щодо обох треків триватимуть паралельно. Крім того, США чітко запевнили європейських партнерів, що не підпишуть жодної угоди з РФ без підтримки Європи та України, а також не нададуть Москві права вето щодо питань європейської безпеки.

Видання зазначає, що питання нової архітектури безпеки стане головною темою неформального саміту лідерів ЄС у Дубліні наприкінці цього тижня, оскільки наразі ідея безпекової угоди між РФ та Європою стикається із сильним спротивом з боку багатьох європейських урядів.