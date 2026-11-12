12 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 листопада в Україні та світі відзначають День фахівця з безпеки, Всесвітній день боротьби з пневмонією, Міжнародний день патології, Всесвітній день балету, Всесвітній день якості.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

День 1725 Російська агресія - Day 1725 Russian aggression

День фахівця з безпеки

Свято було засноване 2005 року. Головною метою цього дня є донесення інформації про важливий вклад людей цієї професії в життя суспільства будь-якої країни. Воно об'єднує всіх фахівців, чия діяльність пов'язана із забезпеченням захисту, порядку та безпеки: працівників охоронних служб та приватних сек'юріті; розробників, інженерів і монтажників систем безпеки (охоронних, пожежних, цифрових); спеціалістів з техніки та охорони праці на підприємствах; експертів з кібербезпеки та захисту інформації.

Всесвітній день боротьби з пневмонією

Головна мета свята – надати людям більше інформації про цю хворобу, шляхи її лікування, список профілактичних заходів для захисту дорослих та дітей.

Запалення легень (пневмонія) – форма гострої респіраторної інфекції, під час якої обов’язково наявне запалення легеневої тканини (бронхіоли, бронхи, альвеоли). Збудниками виступають віруси (зокрема і COVID-19), бактерії, грибки.

Вперше цей день провели 2009 року. Тоді понад сто організацій об’єдналися в Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії. До неї входять неурядові, урядові, місцеві та міжнародні організації, а також навчальні і науково-дослідні інститути, громадяни-активісти, фонди.

Всесвітній день балету

З 2014 року, суспільство присвячує один із осінніх днів Всесвітньому дню балету. Ініціатором святкування виступив Лондонський королівський балет, ідею якого підтримала більшість відомих світових театрів.

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Міжнародний день патології

Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я.

Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Всесвітній день якості

Всесвітній день якості святкується кожного листопада у другий четвер місяця.

Всесвітній день якості має на меті наголосити важливість якості в нашому повсякденному житті, як у корпоративному світі, так і в особистій сфері. Цей день заохочує організації та окремих осіб дотримуватися високих стандартів якості у своїй продукції, послугах та звичках. Ініціативу очолює Чартерний інститут якості (CQI) у Великій Британії, заснований у 1919 році, який щороку визначає теми, щоб зосередити зусилля на різних аспектах якості.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Катерини Кривуцької (Бранки-Кривуцької) (1906–1990), української актриси, режисерки, артистки розмовного жанру (США);

110 років від дня народження Аполлінарія Корнелійовича Осадци (1916–1997), українського архітектора, громадського діяча, співзасновника і голови хору "Думка" в Нью-Йорку, віцепрезидента Товариства українських інженерів Америки, голови журі зі спорудження пам’ятника Т. Шевченку у Вашинґтоні (США);

100 років від дня народження Лесі Михайлівни Івченко (1926–1945), української письменниці (Німеччина);

100 років від дня народження Володимира Сергійовича Куткіна (1926–2003), українського графіка, живописця;

90 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936–2013) українського поета, перекладача, журналіста, публіциста, автора пісні "Чорнобривці".

Ще цього дня:

1648 - Козацькі сили закінчили облогу міста Замостя, отримавши відкупні;

1871 - В Одесі відбувся дебют Марка Кропивницького як актора-професіонала;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський узаконює автокефалію української православної церкви;

1922 - Відкриття Київської картинної галереї;

1925 - На з’їзді представників Союзу визволення України та Українського Національного об'єднання, який відбувся у Празі, створена "Легія українських націоналістів";

2009 - У Харкові вперше святкують День україномовної преси;

2014 - На поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було вперше спущено космічний апарат.

Церковне свято

День пам’яті святого священномученика Йосафата

Йосафат був відомим православним святим, який жив у ХІІ столітті. Він був архієпископом Київським і Галицьким і відомим проповідником та захисником православної віри. Відомий своєю непохитною вірою та відданістю Богу, попри численні випробування та переслідування. Він був убитий 1054 року під час нападу на Київ, коли місто було захоплене половцями.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо цього дня багато синиць, це віщує холоди. Якщо зранку співають пташки або йде снігова мжичка — чекайте сильні морози.

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