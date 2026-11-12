Уряд Німеччини припускає можливість зустрічі Мерця з Путіним після переговорів в Абу-Дабі, союзники узгодили принципи врегулювання – ЗМІ

Уряд Німеччини вважає ймовірною зустріч канцлера Фрідріха Мерця з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі завершення переговорів щодо України в Абу-Дабі, під час яких союзники узгодили базові принципи подальшого дипломатичного процесу, повідомляє видання Die Zeit.

"Ми досягли порозуміння в Абу-Дабі щодо основних принципів. Це порозуміння тепер буде також передано президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися подальші переговори", – заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус.

За його словами, європейські держави спільно зі США та Україною домовилися про чотири принципи подальших переговорів: по-перше, вони мають бути зосереджені безпосередньо на мирі в Україні, і лише потім – на європейському та трансатлантичному безпековому порядку. Крім того, будь-яка угода можлива лише на основі консенсусу між усіма союзниками по НАТО. Зазначається, що з російською стороною ці принципи наразі не узгоджувалися.

Видання зауважує, що раніше Кремль заявляв про відкритість Путіна до контактів з ЄС та канцлером ФРН, а сам Мерц минулої п'ятниці зазначив, що не відмовиться від зустрічі, якщо російський лідер відвідає саміт G20 у Маямі в грудні.

Дводенні тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися в середу домовленістю про всебічний обмін полоненими та планами щодо подальших зустрічей. Посол США Джаред Кушнер назвав їх "гарним першим кроком", тоді як головний переговірник РФ Володимир Мединський заявив про досягнення лише часткової угоди та збереження розбіжностей із ключових питань.

У четвер Кушнер та спецпосланець США Стів Віткофф планують відвідати Москву для зустрічі з Путіним, після чого вирушать до Дубліна (Ірландія) на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, де в п'ятницю відбудеться неформальний саміт ЄС. За словами Кушнера, США прагнуть перетворити переговори на багатосторонній формат, зробивши ЄС і НАТО невід'ємною частиною процесу, попри "побажання та побоювання" росіян. Своєю чергою Мединський розкритикував присутність європейських представників в Абу-Дабі та заявив про відсутність контактів російської делегації з ними.

Джерело: https://www.zeit.de/politik/ausland/2026-11/friedrich-merz-wladimir-putin-kontakt-ukraine-gespraeche